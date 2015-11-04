Ловчев: «Надо признать, что по составу «Спартак» не соответствует лидерам Премьер-лиги»

Бывший футболист московсокго «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что уровень игроков не позволяет красно-белым бороться за лидерство в Премьер-лиге.

«Надо успокоиться, и признать, что по составу команда не соответствует лидерам Премьер-лиги. Никто ничего команде не должен. И брать свое в этой ситуации можно только самоотдачей в каждом матче, команда может добиться результата, только если игроки будут уползать после игры с поля, отдавая всем силы. Я не вижу лидеров, не вижу единства. По тому, как играют сейчас, хоть 10 человек меняй – слишком много слабых мест. Вопрос в том, как сделать, чтобы команда просто отдавала свои силы на поле – я вас уверяю, что если так будет, плюс прибавим сюда помощь стадиона, а народ, видя самоотдачу, а не то, что увидели в игре с «Уралом», придет на трибуны, то этого достаточно для еврокубков. Если без потрясений, то к концу сезона «Спартак» прибавит.

Но надо говорить и том, что клубу пора перестать делать ошибки в финансовой составляющей. Не знаю, как составлены контракты футболистов, но то, что они не стимулируют игроков зарабатывать, а не получать, это точно. Надо перестать дергать главных тренеров. Уберите меч от головы Аленичева, Леонид Арнольдович. Тренерам же надо стать толстокожими – к крикам болельщиков, словам экспертов, журналистов. Это все входит в ваш выбор профессии», – сказал Ловчев.