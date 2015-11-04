Бердыев отказал «Уралу» в переносе матча

«Ростов» отказался пойти на встречу представителям «Урала», отказавшись поменяться датами проведения матчей так, чтобы встреча, намеченная на ближайшую субботу, прошла не в Екатеринбурге, а в Ростове-на-Дону. Об этом сегодня рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Мы обращались к «Ростову». Нам играть в Ростове-на-Дону 13 мая, а в это время и у нас поля хорошие. Мы просили их поменяться местами, но руководство клуба сказало, что Курбан Бекиевич Бердыев не хочет», – рассказал Иванов.

В случае, если погодные условия будут неприемлемыми, то матч может пройти в манеже. По прогнозу, в субботу днем погода в Екатеринбурге будет в районе -4 градусов со снегом.