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Бердыев отказал «Уралу» в переносе матча

4 ноября 2015, 17:41
13

«Ростов» отказался пойти на встречу представителям «Урала», отказавшись поменяться датами проведения матчей так, чтобы встреча, намеченная на ближайшую субботу, прошла не в Екатеринбурге, а в Ростове-на-Дону. Об этом сегодня рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Мы обращались к «Ростову». Нам играть в Ростове-на-Дону 13 мая, а в это время и у нас поля хорошие. Мы просили их поменяться местами, но руководство клуба сказало, что Курбан Бекиевич Бердыев не хочет», – рассказал Иванов.

В случае, если погодные условия будут неприемлемыми, то матч может пройти в манеже. По прогнозу, в субботу днем погода в Екатеринбурге будет в районе -4 градусов со снегом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Урал Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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Зенит 2015
1446648513
Какой нехороший Бердыев!
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podsolnuh
1446651033
календарь же не Бердыев составлял
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Serjoga
1446654200
Бердыев стадионами не заведует! А это утверждение, что Бердыев отказал Уралу нужно еще проверить! "Уток" на сайте до чертиков!
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Serjoga
1446654256
И если кто-то отказывает, то нужно указать причины!
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Alek7183
1446655135
А чего бы не поменяться, странно.
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Snerg
1446655550
такие тут критики сидят)))), бердыев отказал и правильно! на носу второй круг, а там ростов хочет играть дома и чем черт не шутит где окажется ростов! какое узкомыслие и глупость , у оставших здесь комменты, одним словом это же бомбардиру ,ру
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Антибиотик
1446658457
Бердыеву бабла не насыпали, он просто так по-человечески видимо вопросы не решает.
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Лыков
1446665844
Верная стратегия
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taben
1446706549
Бердыев все решает. И чартеры скупает, и за гостишку платит, и за хавчик. Продает билеты на стадики. Верстает сайтик. Тренерует. Киборг.
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андрей андреев
1446731791
У Ростова сложные матчи дома весной(цска зенит локо спартак)-так хоть на Урале отдохнут)))
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