Энрике: «Халилович показывает очень хороший футбол в «Спортинге»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что нападающий команды Ален Халилович, выступающий за "Спортинг" из Хихона на правах аренды, постепенно раскрывает свой игровой потенциал.



"Халилович играет в данный момент в лучшей для себя команде. Текущий сезон может оказаться для него очень интересным. Он должен усовершенствовать некоторые аспекты игры, что логично. Однако он демонстрирует очень хороший футбол", - сказал специалист.

В нынешнем сезоне испанской Примеры 19-летний форвард провел девять матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.