Де Йонг: «Футболисты ПСВ могут гордиться друг другом»

Нападающий ПСВ Люк Де Йонг после домашней победы над «Вольфсбургом» (2:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда полностью заслужила три набранных очка.



«Думаю, мы можем гордиться друг другом. Мы провели прекрасный матч как команда, играли компактно и не уступали в борьбе. Считаю, мы полностью заслужили победу. Лично для меня матч сложился очень хорошо. Сейчас та стадия, когда вы хотите показать все, на что способны», – сказал Де Йонг.

Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов ПСВ, набрав шесть очков, находится на втором месте в группе. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед» с семью баллами.