Виллаш-Боаш: «Халк готов играть, Гарай – нет»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против «Лиона» рассказал о состоянии некоторых игроков и турнирных перспективах команды.

«Халк готов играть, а вот Эсекьель Гарай – нет. У нас хорошее положение в группе, но мы хотим как можно раньше выйти в плей-офф. В случае ничьей мы практически обеспечим себе проход в следующую стадию», – говорит Виллаш-Боаш.

Также португалец поделился своим мнением о сопернике.

«Лион» будет давить – французам терять нечего. Наш соперник здорово играет у себя в чемпионате, чего не скажешь о нас. Но мы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов. Думаем, наши результаты в этом турнире скажутся на игре «Лиона». Французским клубам непросто выступать на международной арене. Наверное, отчасти из-за молодости своих игроков. Но было бы здорово увидеть «ПСЖ» и другие французские клубы на поздних стадиях еврокубковых турниров».

Напомним, в первом матче этих соперников, который состоялся в рамках третьего тура ЛЧ, «Зенит» одержал победу со счетом 3:1.

Игра «Лион» – «Зенит» состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.