Каррагер: «Моуринью позорится сам и позорит клуб»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал манеру поведения главного тренера «Челси» Жозе Моуринью.

«Ему нужно изменить свое поведение. Своими интервью он позорится сам и позорит клуб. Возможно, он пытается создать видимость того, что все вокруг настроены против «Челси», но я не думаю, что игроки согласны с тем, что в их неудачах виноваты судьи. В последней встрече «Челси» играл паршиво. Пора остановить эту паранойю – мол, против нас весь мир – потому что это не так. При этом я считаю, что Моуринью должен остаться в клубе. «Челси» и без того претерпел слишком много изменений за последние годы», – говорит Каррагер.