Девич: «Останься Билялетдинов, и я бы точно покинул «Рубин»

Нападающий «Рубина» Марко Девич в интервью «Вечерней Казани» признался, что был готов покинуть клуб, если бы не увольнение Рината Билялетдинова.

– В период простоя у вас наверняка появлялись возможности перейти в другой клуб?

– Были предложения от греческого АЕК, сербского «Паризана». С АЕК вариант был почти готов, я ждал только сигнала, когда уже могу ехать, но руководство казанского клуба поменялось, я остался, и теперь рад, что так получилось, что приношу пользу «Рубину», а не другому клубу. Если бы прежний тренер остался, я бы точно ушел. Не было смысла оставаться и смотреть, как ребята играют.

– Думаю, по степени важности гол «Ливерпулю» превосходит для вас дубль «Анжи»...

– Этот гол прежде всего важен тем, что он помог «Рубину» увезти очко из Англии. А для меня он стал едва ли не лучшим в карьере за счет того, как, кому и где был забит. И еще из-за того, что мне пришлось вытерпеть, чтобы выйти на поле в этом матче. Этот мяч снял у меня груз с плеч.

– Каким вам показался «Ливерпуль» на домашней арене и чего ждать от него в Казани?

– Это хорошая команда, с которой можно играть. Главное, что «Рубин» показал, что он может играть против таких соперников. У нас были шансы выиграть этот матч, тот же Портнягин мог забить в концовке. Я, кстати, хочу пожелать ему скорейшего восстановления после травмы. А в Казани «Ливерпуль», уверен, выйдет против нас максимально настроенным. Уверен, зная, кто там сейчас главный тренер.