Мостовой: «Халк для «Зенита» – как Месси для «Барселоны»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что «Зенит» во многом зависит от бразильского нападающего Халка.

«Халк для «Зенита» – как Месси для «Барсы», – говорит Мостовой. – Вот пожалуйста, одна игра. А представьте, что будет, если он надолго травмируется. И уже никто не может обыграть двоих-троих и ударить или отдать. Так что халкозависимость тут есть. Сейчас смотрю игры «Барсы», команда побеждает, но с большим трудом. Нет такого, как Месси, который возьмет мяч в центре, обыграет двоих-троих и забьет. Тяжело без таких футболистов», – считает Мостовой.

Напомним, что в матче 14-го тура РФПЛ «Зенит» не смог обыграть «Мордовию» на своем поле. Тогда в составе команды Халк не играл.