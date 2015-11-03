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    Мостовой: «Навас – это уровень хорошего европейского клуба»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что приобретение защитника Сесара Наваса сильно помогло «Ростову».

    - Очень важное приобретение сделал клуб: Сесар Навас. Я не понимаю двух вещей: как его отдал «Рубин» и как его после отказа Казани никто не взял. Как такое вообще могло быть, игрок-то классный! Это уровень хорошего европейского клуба.

    Но ему 35.

    – Да, посмотрите в таблицу. На первом месте – ЦСКА, где центральному защитнику Игнашевичу 35, на втором месте «Ростов», где Навасу тоже 35. Вот что такое опыт! Это просто другой уровень: спокойствие, выбор позиции, умение сыграть вверху. Эти нюансы многие не видят, но тенденция, согласитесь, есть. И таких случаев в европейском футболе предостаточно.

    Напомним, у Наваса закончился контракт с «Рубином», а договориться о продлении договора стороны не смогли. В составе казанской команды он провел 164 матча и забил три гола.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.11.2015 12:10
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