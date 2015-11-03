Корнеев: «Никакого допинга в сборной России во время Евро-2008 не было»

Экс-тренер сборной Росии Игорь Корнеев, который входил в штаб Гуса Хиддинка на Евро-2008, опроверг обвинения немецкого журналиста Томаса Кистнера в том, что игроки во время европейского первенства употребляли допинг.

«Эти заявления – полный бред, никакого допинга не было. Если человек позволяет себе подобные высказывания, то можно заставить его ответить за них. Наша команда была великолепно готова к чемпионату Европы, тренерскому штабу удалось вывести наших игроков на пик формы к матчу с голландцами. И необходимо отметить, что после каждого матча любого игрока могут «выцепить» и отправить на допинг-контроль. Так и было на Евро. Допинг-контроль на том турнире был более чем серьезный – как и на других соревнованиях высочайшего ранга, например, в Лиге чемпионов. Повторюсь, слова этого журналиста – это полный бред», – сказал Корнеев.