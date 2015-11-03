Дьяков: «Ростов» заслужил второе место, видна рука Бердыева»

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков после матча с «Ростовом» (0:1), за который он выступал ранее, совершил круг почета перед болельщиками донской команды.

«Меня переполняли эмоции. «Ростов» – родная для меня команда, люблю местных болельщиков. Здесь я многое пережил. Свист с трибун? Это просто эмоции. Я все понимаю, все-таки сейчас Дьяков – футболист «Динамо». После игры мы все-таки простились с болельщиками нормально», – заявил Дьяков.

Кроме того, динамовец считает, что «Ростов» заслуженно занимает второе место в турнирной таблице.

«Команда набрала ход, забралась на второе место. Видно рука Бердыева. Все честно, ребята заслужили», – добавил Дьяков.