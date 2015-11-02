Сафонов: «На стороне «Амкара» – искусственное поле»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями перед матчем14-го тура Премьер-лиги «Амкар» – «Терек».

«За хозяев поля скажется специфическое искусственное поле, которое, вероятно, окажется весьма непривычным для игроков «Терека». Не хочется, чтобы уральцы опускались в зону вылета, так что верю, что они сыграют вничью», – заявил Сафонов.

Напомним, матч состоится сегодня в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.