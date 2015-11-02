«Ростов» – «Динамо». Онлайн-трансляция

Еще в прошлом сезоне встреча «Ростова» и «Динамо» выглядела бы иначе, но сейчас команды поменялись ролями. «Ростов» под руководством опытного Курбана Бердыева поджимает лидеров турнирной таблицы, а «Динамо» после продажи своих дорогостоящих лидеров пытается выбраться из подвала.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Динамо». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!