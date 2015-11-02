Перотти и Жоржиньо попали в сферу интересов «Арсенала»

Лондонский "Арсенал" заинтересовался хавбеком "Дженоа" Диего Перотти, а также полузащитником "Наполи" Жоржиньо. Ранее "Дженоа" отказал в аренде 27-летнего Перотти за 5,5 миллиона евро с обязательным выкупом по окончании сезона за 10 миллионов. Еще ранее у него был вариант с переходом в "Уотфорд" за 7 миллионов фунтов стерлингов.

Известно, что "Наполи" ведет переговоры по новому контракту с Жоржиньо. Действующее трудовое соглашение с футболистом рассчитано до середины 2018 года.