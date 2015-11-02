Семин: «У «Спартака» и «Урала» игроки одного уровня»

Экс-тренер сборной России Юрий Семин поделился своими впечатлениями от матча «Спартак» - «Урал» (0:1).

«Надо реально смотреть на вещи. Вы думаете, этот "Спартак" готов бороться за чемпионское звание? Не готов. Сегодня "Спартак" по своему составу и КПД не та команда, которая может бороться за золотые медали. Никак. В первую очередь им надо усилиться. Что касается Аленичева и тех, кто с ним работает, то нужно потерпеть. Хотя понятно, что в "Спартаке" долго терпеть не будут. Тут никто не даст наигрывать молодых игроков. В „Спартаке“ победа нужна в каждом туре.



В "Урале" игроки очень достойные, ничуть не хуже спартаковских, одного уровня. Наверное, сегодня "Урал" был лучше подготовлен в физическом плане. Вот они и победили. Вы помните то время, когда "Спартак" всех обыгрывал? Помните, какая там оборона была? Сравните тот состав с этим. Нужно сыгрываться.



У команды такая мощная аудитория. Нужно учитывать ответственность перед болельщиками. Такие баннеры, такая красота! Наверное, в Европе такое есть только у „Галатасарая“ и дортмундской „Боруссии“. Нужно отдать должное болельщикам „Спартака“, они поддерживают команду в любой ситуации», - заявил Семин