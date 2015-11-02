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Семин: «У «Спартака» и «Урала» игроки одного уровня»

2 ноября 2015, 01:27
3

Экс-тренер сборной России Юрий Семин поделился своими впечатлениями от матча «Спартак» - «Урал» (0:1).

«Надо реально смотреть на вещи. Вы думаете, этот "Спартак" готов бороться за чемпионское звание? Не готов. Сегодня "Спартак" по своему составу и КПД не та команда, которая может бороться за золотые медали. Никак. В первую очередь им надо усилиться. Что касается Аленичева и тех, кто с ним работает, то нужно потерпеть. Хотя понятно, что в "Спартаке" долго терпеть не будут. Тут никто не даст наигрывать молодых игроков. В „Спартаке“ победа нужна в каждом туре.

В "Урале" игроки очень достойные, ничуть не хуже спартаковских, одного уровня. Наверное, сегодня "Урал" был лучше подготовлен в физическом плане. Вот они и победили. Вы помните то время, когда "Спартак" всех обыгрывал? Помните, какая там оборона была? Сравните тот состав с этим. Нужно сыгрываться.

У команды такая мощная аудитория. Нужно учитывать ответственность перед болельщиками. Такие баннеры, такая красота! Наверное, в Европе такое есть только у „Галатасарая“ и дортмундской „Боруссии“. Нужно отдать должное болельщикам „Спартака“, они поддерживают команду в любой ситуации», - заявил Семин

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Семин Юрий
Комментарии (3)
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Стрельцов и Яшин лучшие
1446422016
Нужно учитывать ответственность перед болельщиками, только для них и себя должны играть
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valiva
1446455544
с таким составом..-у аленя нет будущего...!
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