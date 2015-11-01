АПЛ. «Эвертон» отправил шесть мячей в ворота «Сандерленда»

Футболисты «Эвертона» на своем поле одержали разгромную победу над «Сандерлендом». Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 6:2. Хит-триком отличился ивуарийский нападающий хозяев Аруна Коне. Еще по голу на свой счет зписали Жерар Деулофеу и Ромелу Лукаку. В составе гостей автоголом отметился Себастьян Котес, Джермейн Дефо и Стивен Флетчер забили мячи в чужие ворот.



Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Эвертон – Сандерленд – 6:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Деулофеу, 19; 2:0 – Коне, 31; 2:1 – Дефо, 45+4; 2:2 – Флетчер, 50; 3:2 – Коатес (Автогол), 55; 4:2 – Лукаку, 60; 5:2 – Коне, 62; 6:2 – Коне, 76.

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