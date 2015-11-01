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    РФПЛ. Дубль Девича принес «Рубину» победу над «Анжи»

    Благодаря дублю Марко Девича казанский "Рубин" сумел взять верх над махачкалинским "Анжи" в матче 14-го тура чемпионата России.

    Заметим, что украинцу для оформления двух забитых мячей хватило всего пары минут. Что касается гостей, то во втором тайме Илья Максимов сумел сократить отставание в счете, однако этого не хватило для итогового успеха махачкалинцев.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Девич, 19; 0:2 – Девич, 21; 1:2 – Максимов, 64.

    Анжи: Песьяков, Тигиев, Гаджибеков, Жиров, Ещенко, Агаларов (Зотов, 46), Максимов, Эбесилио, Хадарцев (Леонардо, 67), Алмейда, Боли.

    Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Устинов (Билялетдинов, 57), Камболов, Кисляк (Карадениз, 46), Георгиев, Оздоев, Эдуардо, Канунников, Девич (Ахметов, 87).

    Предупреждение: Эбесилио, 66.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 18:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      XLM 1 ноября 2015, 19:28

      Поздравляю! Теперь все силы на Ливер.

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      Рейтинг: +14

      вован1409 1 ноября 2015, 18:32

      С победой РУБИН.МАРКО с возвращением, всегда симпатизировал ему.Но АНЖИ тоже неплохо играл рисунок игры есть значит придут победы

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 1 ноября 2015, 18:32

      Молодцы и с ливером так же сыграть.

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