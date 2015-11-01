Карпин: «Дома «Спартак» должен обыгрывать «Урал», обе команды забьют»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин в «Рейтинге Букмекеров» дал свой прогноз на матч 14-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом».

«Урал» сейчас неплохо выступает и дома и на выезде. Команда с лета проиграла лишь одну встречу, да и ту ЦСКА в гостях и в борьбе. В турнирной таблице «Спартак» и «Урал» разделяют совсем немного очков. Поэтому гости в этой игре проблемы «Спартаку» точно смогут создать.

Но все-таки дома «Спартак» «Урал» должен обыгрывать. Спартаковцы неудачно сыграли в Кубке и теперь захотят исправиться. А у «Урала» травмирован их главный на сегодня игрок Ерохин.

Поэтому жду здесь победу хозяев. Но свой гол «Урал» сможет забить, екатеринбургская команда в этом чемпионате не смогла отличиться лишь в одной встрече. А оборона «Спартака» сейчас не идеальна.

Итоговая ставка — победа «Спартака» при варианте «обе забьют», – сказал Карпин.