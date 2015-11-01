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  • Рапопорт: «Высокая результативность Дзюбы — в первую очередь заслуга Халка»

Рапопорт: «Высокая результативность Дзюбы — в первую очередь заслуга Халка»

1 ноября 2015, 06:09
4

Бывший главный тренер и экс-спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт считает, что в игре сине-бело-голубых существует «халкозависимость», что может сказаться в матчах с соперниками высокого уровня.

– Без Халка больше на себя брать в атаке должны другие — Дзюба, Витсель, Рязанцев. Это мы и увидели в матче с «Тосно». Но если придется играть без Халка в матчах более высокого уровня, у «Зенита», скорее всего, возникнут проблемы. И здесь уместно вспомнить модное слово «халкозависимость». Бразилец и атаки начинает с отбора мяча, и внимание защитников на себя оттягивает, и партнеров выводит к воротам, и сам забивает. Высокая результативность Дзюбы — в первую очередь заслуга именно Халка. Он очень хорошо разобрался, как использовать сильные стороны Артема, как его лучше выводить. Обратите внимание — в некоторых голевых моментах Дзюбе оставалось просто переправить мяч в ворота, даже не выпрыгивая.

— И как же «Зениту» играть без Халка?

— Для этого должны быть наиграны связки и комбинации, подготовлены роли для других футболистов, которые своими сильными качествами компенсируют отсутствие лидера нападения. Для этого остальные должны активнее брать игру на себя, больше нагружать защитников, как-то удивлять. В матче с «Тосно», повторюсь, что-то подобное мы увидели, особенно от Витселя. Но тосненцев и «Зенит-2» обыгрывает. А вот если придется без Халка играть против ЦСКА, «Лиона» или «Локомотива», с атакой у команды Виллаш-Боаша будут проблемы.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Халк
Комментарии (4)
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Диктор
1446354528
Полностью согласен.
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Любер
1446363621
И Дзю не помог, сдулся без Халка.
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Вомбат
1446366882
А почему Дзю не помог и сдулся с Халком против Крыльев и Краснодара?
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Германн
1446374371
Халк - выдающийся игрок. Сам много забивает и в Дзюбу мячом попадает так, что от "бревна" мяч в ворота заскакивает.
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