Харт: «Нынешний состав «Манчестер Сити» сильнейший из тех, где я играл»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт высказался относительно действующего состава манкунианского клуба.



«Пожалуй, этот состав «Сити» сильнейший из всех, где я играл, если судить по количеству талантливых игроков. Когда мы выиграли премьер-лигу в первый раз, тогда у нас был настоящий бойцовский дух и командная этика. Тогда мы старались пробиться на вершину, и нам это удалось. Теперь задача в том, что удержаться на этих позициях, и это очень сложно», – сказал Харт.

После десяти туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу.