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    Молодежное первенство. «Локомотив» уступил «Кубани»

    Краснодарская "Кубань" на своем поле переиграла "Локомотив" в рамках матча 14-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Юрий Завезен и Максим Майрович. Благодаря этой победе "Кубань", набрав 27 очков, вышла на первое место в турнирной таблице.

    В другом матче тура "Крылья Советов" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 2:2.

    Первенство России среди молодежных команд. 14-й тур

    Кубань (мол.) (Краснодар) – Локомотив (мол.) (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Завезен, 17. 2:0 – Майрович, 59.

    Кр. Советов (мол.) (Самара) – Краснодар (мол.) (Краснодар) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Батютин, 16. 1:1 – Бирюков, 45+1. 1:2 – Квеквескири, 57. 2:2 – Подъячев, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 14:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 31 октября 2015, 16:39

      "Локомтив уступил Кубани". Нееет! Это Кубань молодёжная растоптала молодёжку Локо!))) Кубанята Чемпионы!

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