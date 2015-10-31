Дзюба: «Зенит» снова хочет стать чемпионом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем первом сезоне в стане санкт-петербургского клуба. По словам футболиста, он сейчас переживает лучший период в своей карьере. Напомним, в последних семи встречах 27-летний форвард отличился девять раз.



«Я не пытаюсь конкурировать с Халком. Большинство голов я забил как раз после его передач, так что я стараюсь отплатить ему. «Зенит» отстает от ЦСКА на восемь очков. Мы рассчитываем сократить это отставание, ведь мы хотим снова стать чемпионами. Мы также здорово стартовали в Лиге чемпионов. Теперь у нас хорошие шансы на выход из группы», – отметил Дзюба.