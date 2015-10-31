«Интер» – «Рома». Онлайн-трансляция

В этом году чемпионат Италии непредсказуем. «Рома» возглавляет турнирную таблицу Серии А, однако «Интер» в случае победы над подопечными Руди Гарсии могут вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Интер» – «Рома». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!