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  • Нигматуллин: «Если «Локо» проиграет третий матч подряд, можно будет говорить о кризисе»

Нигматуллин: «Если «Локо» проиграет третий матч подряд, можно будет говорить о кризисе»

31 октября 2015, 10:16
6

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о последних неудачах "железнодорожников". Напомним, "Локо" на этой неделе проиграл уже два матча на своем поле ("Ростову" 0:2 в чемпионате и "Амкару" 0:1 в игре на Кубок), не забив при этом ни одного гола.

"Любой вылет из Кубка одного из фаворитов – это всегда мини-сенсация. Но я бы здесь обратил внимание немного на другое: «Локомотив» проигрывает вторую встречу подряд соперникам, которых никак не назовeшь грандами нашего футбола. С чем это связано – это, конечно же, вопрос. Я думаю, что у команды явно наблюдается спад, она попала в определенную яму. Вполне возможно, что это связано и с недостатком опыта у нынешнего тренерского штаба «железнодорожников». А ведь это были достаточно важные матчи. С "Ротовом" была игра за шесть очков, а вылет действующего обладателя Кубка России на одном из самых ранних этапов соревнования вызывает некоторое недоумение. Конечно же, все это печально. Но думаю, что Черевченко сейчас предстоит разбор полетов вместе со своей командой. Крайне важно понять, почему это все произошло.

Скажем так, журналисты и недруги «Локомотива» в один голос с удовольствием поддержат тему кризиса. Но давайте не будет забегать вперед. Вот если команда проиграет третий матч подряд, тогда это будет уже кризис. А два матча – это скорее эпизод", - считает Нигматуллин.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Нигматуллин Руслан
Комментарии (6)
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Антибиотик
1446276871
Ростов с водителем автобуса Курбаном обыграть всем будет сложно, на Кубок вышли играть непонятным смешанным составом, я так и не понял, нужен он был Черевченко или специально слили, чтобы не сражаться на три фронта. А следующая игра на выезде с Кубанью, где будет ещё сложнее. Всегда бесили такие "профи" со своими высказываниями.
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sergey_andreich
1446285116
Ну нет у команды опыта играть на три турнира, для этого каждый год надо играть в еврокубках, а не раз в 4 года. Ничего удивительного, сил и состава не хватает. Надо стараться выходить в плей-офф ЛЕ и бороться за еврокубки в ЧР, желательно быть в тройке
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Killofwrath
1446288745
Если игра с кубанbЮ закончится положителbНо для Локо, то и будет ясно. По матчу с Ростовом я бы не сказал, что какой то кризис естb. Играли хорошо. Эксперименталbная защита. Ошибки судейства. Уверен, если бы гол Ниасса был засчитан, то Локо спокойно довел бы матч до победы. А матч с Амкаром возможно реалbный слив кубка, судя по крайней мере по составу
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Zeff
1446291907
Кубань опустит Локо на грешную землю.
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