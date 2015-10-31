Нигматуллин: «Если «Локо» проиграет третий матч подряд, можно будет говорить о кризисе»

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о последних неудачах "железнодорожников". Напомним, "Локо" на этой неделе проиграл уже два матча на своем поле ("Ростову" 0:2 в чемпионате и "Амкару" 0:1 в игре на Кубок), не забив при этом ни одного гола.

"Любой вылет из Кубка одного из фаворитов – это всегда мини-сенсация. Но я бы здесь обратил внимание немного на другое: «Локомотив» проигрывает вторую встречу подряд соперникам, которых никак не назовeшь грандами нашего футбола. С чем это связано – это, конечно же, вопрос. Я думаю, что у команды явно наблюдается спад, она попала в определенную яму. Вполне возможно, что это связано и с недостатком опыта у нынешнего тренерского штаба «железнодорожников». А ведь это были достаточно важные матчи. С "Ротовом" была игра за шесть очков, а вылет действующего обладателя Кубка России на одном из самых ранних этапов соревнования вызывает некоторое недоумение. Конечно же, все это печально. Но думаю, что Черевченко сейчас предстоит разбор полетов вместе со своей командой. Крайне важно понять, почему это все произошло.

Скажем так, журналисты и недруги «Локомотива» в один голос с удовольствием поддержат тему кризиса. Но давайте не будет забегать вперед. Вот если команда проиграет третий матч подряд, тогда это будет уже кризис. А два матча – это скорее эпизод", - считает Нигматуллин.