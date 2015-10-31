«Зенит» – «Мордовия». Онлайн-трансляция

«Зенит» набрал отличную форму, забив в ворота соперников в последних двух матчах 10 мячей. С «Мордовией» почти наверняка не сыграет лидер сине-бело-голубых Халк, но это не должно помешать чемпиону разобраться с одним из аутсайдеров чемпионата.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Мордовия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!