Де Лаурентис: «Бенитес не хотел брать Игуаина в «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о подробностях перехода нападающего Гонсало Игуаина в состав итальянского клуба из «Реала».

«Трансфер Игуаина в нашу команду стал возможным только благодаря нашей хорошей интуиции. Главный тренер команды Рафаэль Бенитес, хотел подписать бразильского форварда Леандро Дамиао. но после переговоров с агентом бразильца у меня появились сомнения в правильности выбора. Тогда я лично принял решение полететь в Мадрид, чтобы предпринять попытку заполучить Игуаина, который рассматривал различные варианты продолжения карьеры. Я встретился с отцом аргентинца, и нам удалось уладить все основные детали данного трансфера. Сейчас Гонсало невероятно счастлив в Неаполе. Об этом говорят многие факторы, особенно его желание остаться в команде, несмотря на то, что этим летом у него было большое количество предложений, которые были отклонены», – заявил Де Лаурентис.