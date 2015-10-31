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    Давыдов: «Сравнение с Месси? Пропустил это мимо ушей»

    Нападающий "Спартака" Денис Давыдов рассказал, что не обратил внимания на то, что его сравнили с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

    – В инстаграме у вас в статусе фраза на английском: «Я хожу медленно. Но я никогда не хожу назад».

    – Цитата из Авраама Линкольна. Мне она понравилась. Вот и записал. Вообще люблю читать биографии великих людей, сборники цитат. В основном читаю, конечно, спортивные биографии. Алекса Фергюсона, Златана Ибрагимовича, Криштиану Роналдо…

    – А про Месси?

    – Про Месси только фильм смотрел. Очень понравился.

    – Можно сказать, что на вас, на вашей игре, сказалось то сравнение с Месси?

    – Честно говоря, я все это мимо ушей пропустил.

    – Мимо ушей? Как в таком возрасте так можно рассуждать?

    – Тут все зависит от самого человека. От того, какой он есть на самом деле. И потом я не любитель читать интернет. Лишняя информация – она не нужна.

    – То есть после тренировки полежать на диване, почитать новости и комментарии – это не про вас?

    – Редко это делаю. На сборах или в отпуске могу почитать, кто куда перешел. А так я лучше посмотрю сериалы, пообщаюсь с друзьями. Или биографию чью-нибудь почитаю, – сказал Давыдов.

    Источник: «Советский спорт»

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    31.10.2015 06:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 1 ноября 2015, 13:39

      умный паренек растет. Правильно делает, что не читает в интернете всякий бред, только голову засоряет.

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