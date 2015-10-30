Пеле: «В 50-х играл футболист, который был в десять раз лучше Неймара»

Легенда бразильского и мирового футбола Пеле дал свою оценку игре нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара.

«Неймар – форвард. Он играет очень высоко, никогда не опускается в глубину поля и не отрабатывает в защите. Поэтому его можно считать специфическим игроком. В 50-х играл футболист Вальтер Васконселос, и он был в десять раз лучше Неймара. Несомненно. Но не стоит сравнивать Неймара с игроками прошлого. Он сейчас является главной фигурой в сборной» - говорит Пеле.

Также Король футбола ответил на вопрос о том, кого он считает своим преемником.

«Раньше я думал, что Роналду – лучший в мире футболист, но теперь я в восторге от Месси».