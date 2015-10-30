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«Айнтрахт» – «Бавария». Онлайн-трансляция

30 октября 2015, 21:26

Сегодня стартует 11-й тур немецкой Бундеслиги. «Антрахт» примет непобедимую «Баварию», которая совсем недавно стала первым клубом в Германии, который одержал 1000 побед.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Айнтрахт» – «Бавария». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:30. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Германия Бавария
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