«Айнтрахт» – «Бавария». Онлайн-трансляция

Сегодня стартует 11-й тур немецкой Бундеслиги. «Антрахт» примет непобедимую «Баварию», которая совсем недавно стала первым клубом в Германии, который одержал 1000 побед.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Айнтрахт» – «Бавария». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:30. Не пропустите!