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    Гусев: «Матч ТВ» - хороший вариант для тех, кто не хочет платить»

    Комментатор Первого канала Виктор Гусев считает, что новый телеканал «Матч ТВ» - это отличный вариант для тех, кто не готов платить.

    "Матч ТВ» — отличный вариант для тех, кто не готов платить. А мне самому вполне достаточно того, что есть сейчас. Очень интересно, как мои коллеги разберутся с темой показа здорового образа жизни. Это нужно сделать очень изобретательно. Попытки уже были, и мы знаем, что на смену всему этому приходили сериалы и фильмы.

    О документальных фильмах пока сложно судить. А так это очень большая сила. Ведь знаем много хорошего документального спортивного кино, которое сняли в прошлом. Это будет огромным плюсом для «Матч ТВ» и зрителей, если такие фильмы будут транслироваться совместно с новыми лентами.

    Считаю, что нужно пробовать привлекать профессиональных спортсменов в качестве ведущих аналитических передач. Зрителям приятно видеть в этой роли своих героев. Конечно, будут поначалу ошибки, но таких ведущих воспитывать нужно, это хорошая практика. То же самое касается парных репортажей «комментатор-эксперт». В хоккее, например, это просто вещь необходимая. В футболе привлечение экспертов, на мой взгляд, немного убивает эмоциональность и добавляет аналитичности. Но если и привлекать кого-то вторым, то это должен быть бывший спортсмен. Мне довелось поработать с Александром Мостовым, Алексеем Смертиным, Егором Титовым и многими другими. Они имели большой потенциал в плане комментаторской деятельности. Но в силу занятости их «карьера» быстро обрывалась. А нужно привлекать таких людей постоянно. И все те, кого я назвал, вполне могли бы проявить себя в этой стезе», — сказал Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.10.2015 14:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21

      Тагир05 30 октября 2015, 18:50

      Это отличных вариант для всех, а то нечего на наших каналах смотреть, одни сериалы, пошлые передачи и суды.

      1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 30 октября 2015, 18:01

      Но, но, но. В Астрахани, например, за Матч-ТВ придется платить, ибо Россия-2 был только на кабельном. Так что не надо тут заливать

      0
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 30 октября 2015, 17:56

      не хочет и не готов - разные вещи.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 октября 2015, 17:54

      За просмотр нашего футбола, зрителям нужно приплачивать.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 октября 2015, 15:44

      Не хочет платить или не может?

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 30 октября 2015, 15:23

      Удачи "Матч ТВ"!

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