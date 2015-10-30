«Урал» готовится к матчу со «Спартаком» без Ерохина

Подготовку к матчу 14-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака», который состоится в Москве на «Открытие-Арене» в воскресенье, 1 ноября, подопечные Вадима Скрипченко проводят в столице. Команда осталась в Москве после матча с ЦСКА и в четверг провела восстановительную тренировку. Занятие проходило на стадионе «Октябрь». 30 и 31 октября тренировки команды состоятся там же.

«Урал» готовится к поединку со «Спартаком» без Александра Ерохина, который получил повреждение в матче Кубка России и улетел в Екатеринбург на медицинское обследование и лечение.