Галактионов: «Хотели зацепиться за медали»

Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов признался, что разочарован поражением от Эквадора.

«Безусловно, мы немного разочарованы. Команда хорошо прошла групповой этап, заняла первое место, уверенно играла. Наши перспективы на турнир представляли собой нечто большее, чем вылет в 1/8 финала. Хотели продвинуться как можно дальше, зацепиться за медали.

Сказалось, скорее всего, отсутствие дисквалифицированного основного центрального защитника Алексея Татаева. Думаю, что психологически команда надломилась после быстро пропущенного второго гола», – рассказал Галактионов.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная России уступила Эквадору со счетом 1:4.