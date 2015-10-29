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  • Игрок «Челси» объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании

Игрок «Челси» объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании

29 октября 2015, 23:09
4

Полузащитник «Челси» Лукас Пиазон и вратарь «Ботафого» Андрей Да Силва Вентура подозреваются полицией Торонто в совершении изнасилования во время Панамериканских игр.

По данным канадских правоохранителей, 25 июля 2015 года Пиазон и Вентура, завоевав с молодежной сборной Бразилии бронзовые медали игр, пошли в ночной клуб. Там футболисты познакомились с двумя девушками, к которым вся компания отправилась в гости. После этого, согласно версии полиции, одну из девушек изнасиловали.

Судом выдан ордер на арест Пиазона и Вентуры. Подозреваемые объявлены в розыск.

Пиазон стал игроком «Челси» в 2011 году. В нынешнем сезоне он играет за «Рединг» на правах аренды, а его контракт с лондонцами рассчитан до 2017 года.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Англия Челси Рединг Пиазон Лукас
Комментарии (4)
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grafff
1446151185
а когда найдут, будут насиловать их!
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Недовольный
1446212938
Объявлены в розыск?не знаю как Вентура,а Пиазон в Рединге сейчас играет,как и написано,так что его искать-то?Или они сначала в Канаде поискать его хотят?
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