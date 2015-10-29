Игрок «Челси» объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании

Полузащитник «Челси» Лукас Пиазон и вратарь «Ботафого» Андрей Да Силва Вентура подозреваются полицией Торонто в совершении изнасилования во время Панамериканских игр.

По данным канадских правоохранителей, 25 июля 2015 года Пиазон и Вентура, завоевав с молодежной сборной Бразилии бронзовые медали игр, пошли в ночной клуб. Там футболисты познакомились с двумя девушками, к которым вся компания отправилась в гости. После этого, согласно версии полиции, одну из девушек изнасиловали.

Судом выдан ордер на арест Пиазона и Вентуры. Подозреваемые объявлены в розыск.

Пиазон стал игроком «Челси» в 2011 году. В нынешнем сезоне он играет за «Рединг» на правах аренды, а его контракт с лондонцами рассчитан до 2017 года.