Президент Турции спас судью из заточения на стадионе «Трабзонспора»

Арбитр матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Газиантепспором» (2:2) был заперт на стадионе после игры.

В концовке встречи футболист гостей сыграл рукой в своей штрафной, однако судья не обратил внимания на этот эпизод и не поставил пенальти. Разозленные фанаты «Трабзонспора» поджидали арбитра на выходе со стадиона, и чтобы спасти его от расправы, президент клуба закрыл рефери в раздевалке. Там он просидел четыре часа, пока в дело не вмешался лично президент страны Таийп Эрдоган.