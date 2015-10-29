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  • Президент Турции спас судью из заточения на стадионе «Трабзонспора»

Президент Турции спас судью из заточения на стадионе «Трабзонспора»

29 октября 2015, 22:31
3

Арбитр матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Газиантепспором» (2:2) был заперт на стадионе после игры.

В концовке встречи футболист гостей сыграл рукой в своей штрафной, однако судья не обратил внимания на этот эпизод и не поставил пенальти. Разозленные фанаты «Трабзонспора» поджидали арбитра на выходе со стадиона, и чтобы спасти его от расправы, президент клуба закрыл рефери в раздевалке. Там он просидел четыре часа, пока в дело не вмешался лично президент страны Таийп Эрдоган.

Источник: Eurosport.ru
Турция. Суперлига Европа Трабзонспор Газиантепспор
Комментарии (3)
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ArtMan91
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dimar
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