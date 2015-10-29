Гончаренко: «Работаем по методикам Слуцкого, последнее слово за ним»

Тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о совместной работе с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

– Во многом наши взгляды действительно совпадают. Здесь и принципы атакующих и оборонительных действий, другие футбольные аспекты. Неудивительно, что мы понимаем друг друга с полуслова. С другой стороны, два разных человека не могут мыслить абсолютно одинаково.

– Как раз об этом и хотел спросить. По ходу ежедневной совместной работы в тренерском штабе наверняка возникают творческие дискуссии. Как они проходят в ПФК ЦСКА?

– Разумеется, мы работаем по методикам Леонида Викторовича, но в то же время свое мнение по тому или иному вопросу высказывают и другие представители штаба. Вы назвали очень точное слово: дискуссия. В таком формате все и проходит. Я могу подсказать что-либо, если считаю нужным, но в любом случае, последнее слово всегда остается за главным тренером.