«Скендербеу» подозревают в участии в договорных матчах

Соперник московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги Европы албанский "Скендербеу" подозревается в коррупции и договорных матчах, сообщает организация Federbet, которая путем мониторинга ставок по всему миру, пытается бороться с "договорняками".



По информации источника, под подозрение попал матч против "Спортинга" (5:1), где при счете 4:0 на 69-й минуте, было сделано огромное количество ставок на то, что немотивированные португальцы забьют пятый гол.



"Команда без шансов в еврокубках может больше денег заработать на ставках. Какие еще доказательства нужны, чтобы УЕФА что-то предприняла? Все говорят о чуде, которое совершила Албания, отобравшись на Евро-2016. Но в стране уже 15 лет организовывают договорные матчи", - заявил представитель Federbet Франческо Баранка.