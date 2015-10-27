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Халк готов остаться в «Зените» до 2025 года

27 октября 2015, 14:37
5

Нападающий "Зенита" Халк поделился мнением об успешной игре санкт-петербургского клуба в нынешнем сезоне. Также бразилец заявил, что готов продлить контракт с сине-бело-голубыми до 2025-го года.

- С трибуны кажется, что вы проводите свой лучший сезон в "Зените". Что изменилось по сравнению с предыдущими сезонами?

- В первую очередь изменилось то, что я наконец-то чувствую себя полностью адаптированным как в городе, так и в клубе. Теперь это мой дом. У меня замечательные отношения с болельщиками, с другими игроками, с руководством клуба, что позволяет мне чувствовать себя уверенным и показывать на поле свой лучший футбол.

Я люблю Петербург, люблю "Зенит" и наших фанатов. Мой контракт заканчивается в 2019-м, но, если руководство клуба и наши болельщики захотят, я с радостью продлю его до 2025-го, – сказал Халк.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
Комментарии (5)
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Garrincha58
1445951988
а сколько ему годков будет в 2025г
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HardPony
1445952050
стариков подписывайте еще на 10 лет. Тотти что ли увидели в этом Хульке
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armpower13
1445954414
ему будет уже лет 39
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Mariner
1445964999
Не, это перебор будет ) Ему в конце июля 29 уже стукнуло ) Вообще до 19-го года ещё время есть - посмотрим. Если не будет сдавать из-за возраста - предложат продлить ещё на пару лет и задвинут куда-нить в страну 3-го мира или в Спартак )))
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MadPampers
1445976419
приятно читать такое, не только как болельщику Зенита, а как болельщику нашего футбола, играя с такими мастерами как Халк наши парни растут
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