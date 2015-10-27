Халк готов остаться в «Зените» до 2025 года

Нападающий "Зенита" Халк поделился мнением об успешной игре санкт-петербургского клуба в нынешнем сезоне. Также бразилец заявил, что готов продлить контракт с сине-бело-голубыми до 2025-го года.



- С трибуны кажется, что вы проводите свой лучший сезон в "Зените". Что изменилось по сравнению с предыдущими сезонами?



- В первую очередь изменилось то, что я наконец-то чувствую себя полностью адаптированным как в городе, так и в клубе. Теперь это мой дом. У меня замечательные отношения с болельщиками, с другими игроками, с руководством клуба, что позволяет мне чувствовать себя уверенным и показывать на поле свой лучший футбол.



Я люблю Петербург, люблю "Зенит" и наших фанатов. Мой контракт заканчивается в 2019-м, но, если руководство клуба и наши болельщики захотят, я с радостью продлю его до 2025-го, – сказал Халк.