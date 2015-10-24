Примера. Черышев помог «Реалу» разобраться с «Сельтой»

Во встрече лидеров Примеры "Реал Мадрид" в гостях сумел доказать свое превосходство над "Сельтой" - 3:1. Стоит отметить, что российский полузащитник "сливочных" Денис Черышев появился на поле в заключительные 20 минут и за это время успел отдать голевой пас на Марсело.

Таким образом, подопечные Бенитеса остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Сельта – Реал – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Роналду, 8; 0:2 – Данило, 23: 1:2 – Нолито, 85; 1:3 – Марсело, 90.

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