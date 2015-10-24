Капелло может возглавить клуб МЛС

Жесть,30 лямов срубил с РФС плюс сколько до этого назаробатывал,а ему все мало.Акстись чувак,тебе восьмой десяток скоро,гробишку можно из чистого золота себе сделать на все эти бабосы,и еще 5 поколениям потомков останется на безбедную жизнь
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в поисках нового места работы рассматривает варианты трудоустройства в США. 69-летний итальянец ведет переговоры с несколькими командами МЛС, чтобы занять пост главного тренера в 2016 году.
Предполагается, что заинтересованными в услугах специалиста могут быть "Нью-Йорк Сити", "Монреаль Импакт", "Чикаго Файр" и "Сиэтл".