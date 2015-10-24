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    Капелло может возглавить клуб МЛС

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в поисках нового места работы рассматривает варианты трудоустройства в США. 69-летний итальянец ведет переговоры с несколькими командами МЛС, чтобы занять пост главного тренера в 2016 году.

    Предполагается, что заинтересованными в услугах специалиста могут быть "Нью-Йорк Сити", "Монреаль Импакт", "Чикаго Файр" и "Сиэтл".

    Источник: Goal.com

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    24.10.2015 09:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 24 октября 2015, 17:06

      Жесть,30 лямов срубил с РФС плюс сколько до этого назаробатывал,а ему все мало.Акстись чувак,тебе восьмой десяток скоро,гробишку можно из чистого золота себе сделать на все эти бабосы,и еще 5 поколениям потомков останется на безбедную жизнь

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      Рейтинг: +21

      Артемка30 24 октября 2015, 15:44

      Он вроде как еще года три назад собирался заканчивать с тренерской карьерой, но видимо аппетит приходит во время еды. Думаю и там он не доработает

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 октября 2015, 13:21

      Кому интересен этот Капелло? "Нарубил" бабла и в Италию ехать не желает! РФС обеспечила ему и всей его семье безбедную жизнь лет на 300!

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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 24 октября 2015, 10:33

      ну и жаден добел до заработков))...

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