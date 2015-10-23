Азар попал в сферу интересов «Тоттенхэма»

Младший брат полузащитника «Челси» Эдена Азара и его коллега по амплуа Торган Азар, выступающий за менхенгладбахскую «Боруссию», интересует лондонский «Тоттенхэм». Сообщается, что скауты клуба посетили игру немецкого клуба против «Ювентуса» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, с тем, чтобы понаблюдать за молодым бельгийцем.

Напомним, что принадлежавший «синим» Азар-младший этим летом перешел в «Боруссию» почти за 6 миллионов фунтов. За «Челси» закреплено право приоритетного выкупа 22-летнего игрока.