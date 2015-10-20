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    Ловчев: «Федун не хотел брать Аленичева на пост главного тренера «Спартака»

    Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев рассказал о чем велась речь на последнем попечительском совете команды и отметил, что его удивили слова владельца красно-белых.

    "Вижу, что растет недовольство игрой и результатами "Спартака". Вижу, что сами руководители "Спартака" это недовольство разогревают. Дмитрий Аленичев после игры покритиковал нескольких футболистов, а Леонид Федун, что уже неудивительно в принципе стал говорить о тренере и об игре. Понятно, что если говорят руководители, то ситуация развивается по уже знакомому сценарию – не будет результата, начнется нервотрепка, результата не жди.

    Вижу, что это нервирует тренеров "Спартака" - в матче с "Локо" впервые я видел растерянный тренерский штаб команды. Смотрю и просто не верю своим глазам, потому что видел Аленичева совершенно другим за время работы в Туле, где было много стрессовых ситуаций и где тоже не сахар. Команда могла играть хуже или лучше, но он не терялся. И приходишь к выводу, что работа в больших клубах совершенно особенная, там человек во время матча становится совершенно другим. Посмотрите на Слуцкого по ходу игр – человек совершенно не похож на того размеренного, уверенного в себе и дающего адекватные комментарии тренера сразу после финального свистка. И тогда мы делаем скидку именно вот на эффект работы в больших командах.

    Меня удивили слова Леонида Федуна. Про то, что это не спартаковская игра, что Дзюба удавит родных за копейку. Возвращаюсь мыслями в первое заседание попечительского совета, когда я сказал, что не вижу Якина главным тренером команды. Просто не вижу, потому что Мурат строит футбол, который не свойственен природе "Спартака". И когда я произнес фамилию Аленичева, Леонид Арнольдович обронил фразу, смысл которой сводился к тому, что "пусть он сначала Тулу оставит в Премьер-лиге". Это не было обсуждением сильных и слабых сторон тренера, это был такой наброс – мол, ну кого вы предлагаете. Я был несколько удивлен. И сегодняшние высказывания рассматриваю в том же русле: Аленичева чуть ли не навязали, а сам владелец клуба не хотел его брать. И вот сейчас, по логике Федуна, его те слова про "пусть Тулу оставит" подтверждаются", - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.10.2015 20:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 21 октября 2015, 14:27

      А может Федуну взять и самому возглавить Спартак? Показать как надо управлять командой, утереть всем нос. Тем более тренерскую лицензию ему уже через час выпишут, да еще и задним числом.

      0
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 21 октября 2015, 10:16

      Нопытен пока ещё Аленичев и как можно было еге поставить????Да возможно из него вырастет хороший тренер ,,но на это нужно несколько лет,Вот и думайти господа согласны вы ждадь лет пять а потом может оказаться что не получился из Аленичева тренер,,,

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 октября 2015, 05:29

      Рано делать выводы о Аленичеве. Не трогал бы его Федун, по крайней мере до конца сезона...

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      Рейтинг: +24

      ARAX 21 октября 2015, 01:57

      Кто такой Ловчев..???? Что он выйграл..???? какие скорости были....????? На Лицо посмотреть ..И забыть....Скурвился Псевдо..Спартач Фу.....

      -1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 21 октября 2015, 00:14

      Ну как с таким неплохим, но довольно средним составом как у Спартака и на елку влезть и попу не ободрать? Либо дайте Аленичеву поставить спартаковский футбол (что он это может сделать он уже показал) и не требуйте места выше 6-го, либо не требуйте от него игровых красот. Пусть любой ценой цепляется за очки, ставит в каждой игре 7 защитников, и только тогда требуйте от него 4-е место. Хотите еще выше с таким составом? Зовите Бердыева.

      3
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR > Вомбат 21 октября 2015, 00:47

      хорошо сказал)) Ростов удивляет)

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 20 октября 2015, 22:02

      Я сморю Ловчеву приплачивают за "правильное" мнение. Понять позицию "дайте Диме поработать" я могу, хоть и не разделяю. Понять позицию "Все хорошо, игра улучшается, Спартак-чемпион" не могу, так как вижу обратное.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 октября 2015, 21:24

      Пора Федуна уволить!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > джон базелон 20 октября 2015, 22:03

      Так у Федуна нет должности. Он высказал свое мнение как болельщик, я, например, с ним солидарен.

      -1
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 20 октября 2015, 21:06

      федунчмо походу

      2
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 20 октября 2015, 21:06

      Ну идиотымля...в 4 место нового тренера в первые полгода и уже ноют...дебилымля

      1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 20 октября 2015, 20:30

      опять на мясокомбинате кончилось сырье

      -1
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