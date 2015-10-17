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  • РФПЛ. «Амкар» упустил победу над «Динамо» на последней минуте

РФПЛ. «Амкар» упустил победу над «Динамо» на последней минуте

17 октября 2015, 18:33
24

«Амкар» и «Динамо» в 12 туре чемпионата России победителя в матче между собой выявить не смогли. Большую часть встречи командам не хватало точности в завершении своих атак. Голы в Перьми забивались только в последние десять минут матча. На 83-й минуте нападающий Александр Прудников забил первый гол, и, казалось, принес победу хозяевам. Однако, не опустившие рук, динамовцы на последней минуте основного времени сумели заработать пенальти, который успешно реализовал форвард Александр Кокорин.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

Амкар (Пермь) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Прудников, 83; 1:1 — Кокорин, 90 (с пенальти).

Амкар: Селихов, Бутко, Белоруков, Черенчиков, Джикия, Баланович, Гол, Огуде, Йовичич (Идову, 78), Пеев (Чума, 65), Салугин (Прудников, 57).

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан (Каляшин, 17), Морозов, Живоглядов, Денисов, Соснин (Зобнин, 70), Ионов, Ташаев, Кокорин, Погребняк.

Предупреждения: Черенчиков, 32; Огуде, 39; Джикия, 52; Живоглядов, 57.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Календарь Премьер-лиги

Турнирная таблица Премьер-лиги

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Амкар-Пермь
Комментарии (24)
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Заговор на сайте
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И в стране
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Он исходит от чувашей
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собакоеды сраные
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Анатоль1976 является штатным говномесом на зоне
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На женской зоне
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А вообще я ромашки люблю
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И сиськи
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