Слуцкий: «В этом году легких игр у нас нет»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими первыми впечатлениями от игры против «Урала» (3:2) в 12 туре чемпионата России.

«Первый гол никак не сказался на нашей игре. Хорошо, что забили быстрый гол, но в целом игровая модель не изменилась. Мы больше действовали в атаке, старались высоко делать отборы, а «Урал» пытался действовать на контратаках.

Были проблемы с доставкой мяча, все-таки не играл ни Дзагоев, ни Натхо, они ведут игру в последние сезоны. Были вынуждены Еременко поставить на позицию опорника, непривычную для него. Ему чуть-чуть не хватало навыков, чтобы вести игру, правильно оценивать варианты развития. Он старался, провел качественный матч но, если в домашней игре, когда владеешь преимуществом, нет человека, который определяет ход развития атаки, действовать несколько сложнее.

Был ли в голове матч с «Манчестер Юнайтед»? «Манчестер» появляется только сейчас, в этом году легких игр у нас нет», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».