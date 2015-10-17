Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Асхабадзе: «Когда у «Спартака» на поле выходит пять-семь защитников, возникают вопросы»

Асхабадзе: «Когда у «Спартака» на поле выходит пять-семь защитников, возникают вопросы»

17 октября 2015, 12:45
1

Генеральный директор «Бананца», ранее работавший на аналогичной должности в московском «Спартаке», Роман Асхабадзе поделился своим мнением об игре красно-белых в этом сезоне.

«Начну издалека. Футбольный мир узок, все общаются, все так или иначе знают, что где происходит. Не могу утверждать, но, к сожалению, слышал, что по определенным направлениям в организации клуба есть ряд проблем. Говорят, имеются какие-то сбои в системе подготовки молодежи, и, возможно, у высшего руководства возникают вопросы об ее пересмотре. Например, кто-то якобы высказывал сомнения в целесообразности существования "Спартака-2". Не знаю, правда ли это, но помните поговорку про дым и огонь?

Что же касается первой команды, то пока ее футбол не совсем тот, который хотят видеть болельщики, учитывая нынешний состав, – с вернувшимися из аренды Широковым, Боккетти, Кириллом Комбаровым и купленными Поповым, Зе Луишем. Конечно, разница между командами Якина и Аленичева ощущается, сейчас состав укомплектован гораздо лучше. Но меня лично смущает некоторое несоответствие заявлений тренерского штаба и руководства игре "Спартака". Возможно, это из-за нехватки опыта на таком уровне – ведь со стороны все всегда кажется легче. Лозунги "Мы будем проповедовать только атакующий футбол, а результат пока на втором месте", "Это будет спартаковский стиль, который был давно позабыт!" прежде часто звучали в прессе. Поскольку "Спартак" мне интересен, смотрю почти все матчи – и вижу, как на поле выходят по 5 – 7 защитников. Это вызывает вопросы», - сказал Асхабадзе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урарту Асхабадзе Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1445088591
По личности Асхабадзе вопросов ещё больше: "Дала, не дала, не могу понять - брала, не брала, *ядь или не *ядь?"(с) Если. что - все вопросы к Шнуру.
Ответить
Главные новости
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
6
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
2
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
3
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Все новости
Все новости
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
5
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
2
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
9
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+