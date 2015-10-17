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    «Амкар» - «Динамо». Онлайн-трансляция

    "Амкар" и "Динамо" являются соседями по турнирной таблице, но задачи в чемпионате у команд разнятся. Москвичи уже четыре игры подряд не могут поразить ворота соперников, при том, что линия нападения у "Динамо" - одна из сильнейших в РФПЛ.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Динамо". Комментатор – Александр Плеханов. Начало в 16:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 15:33
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