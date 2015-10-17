«Амкар» – «Динамо». Онлайн-трансляция

«Амкар« и «Динамо« являются соседями по турнирной таблице, но задачи в чемпионате у команд разнятся. Москвичи уже четыре игры подряд не могут поразить ворота соперников, при том, что линия нападения у «Динамо» – одна из сильнейших в РФПЛ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Динамо». Комментатор – Александр Плеханов. Начало в 16:30, не пропустите!