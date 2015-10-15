Фибел: «Задержки зарплаты в «Мордовии» начинают пугать»

Защитник "Мордовии" Томас Фибел подтвердил факт наличия задолженности в саранском клубе. По его словам, футболистам уже три месяца не платят зарплату.
"Это начинает пугать. У всех семья, дети, которых надо кормить, и так далее. И все-таки мы все работаем для того, чтобы получать за это вознаграждение. Все работают за зарплату. А когда ты ничего не получаешь в течение 3 месяцев, становится неприятно. Мы не голодаем, но все-таки не должно быть такой ситуации в принципе. Я раньше не сталкивался с таким", - заявил Фибел в интервью "Бомбардир.ру".
Отметим, 8 октября генеральный директор "Мордовии" Владимир Бибиков пообещал, что с игроками расплатятся в течение недели.
Полное интервью с Томасом Фибелем читайте на "Бомбардир.ру".
Источник: Бомбардир.ру