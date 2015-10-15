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  • Луческу: «С Моуринью разговаривали о Виллиане и проблемах «Челси»

Луческу: «С Моуринью разговаривали о Виллиане и проблемах «Челси»

15 октября 2015, 09:12

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу расказал, о чем он разговаривал с Жозе Моуринью во время матча Украина - Испания.

– Мы разговаривали о наших бывших игроках, в частности о Виллиане, и о непростой ситуации в чемпионате Англии, в которой сейчас находится «Челси». А потом, если вы видели, он отошел в сторону и смотрел игру так, чтобы его никто не тревожил. Жозе Моуринью очень внимательно наблюдал за тем, что происходит на поле. Уверен, его мысли были о матче с «Динамо». Плюс, наверное, он наблюдал и за игроками своей команды, которые выступали за сборную Испании. Допускаю, что, как любой тренер на таких матчах, он размышлял о каких-то возможных трансферах: может, Ярмоленко, может, Тейшейра, может, и Коноплянка, который сыграл достаточно убедительно в матче с испанцами. Любой из футболистов, находившихся на поле, мог быть объектом изучения. Тем более игроки выступают достаточно стабильно.

– После вашего разговора с Моуринью Виллиан забил два мяча за сборную Бразилии. Возможно, Жозе теперь чаще будет приезжать к вам?
– Как я сказал, одной из тем нашего разговора как раз был Виллиан. Моуринью говорил о том, что доволен его игрой. Но подчеркнул, что, к сожалению, он мало забивает. Сейчас Виллиан отметился двумя мячами в чемпионате, затем сделал дубль в матче сборной. В любом случае, это еще молодой футболист. На таком высоком уровне играют после 27–28 лет, когда уже накоплен большой опыт. А молодые ребята выступают на уровне «Шахтера» и других подобных команд: растут, становятся опытными, сформировавшимися футболистами. Мы закладываем базу этих игроков, а дальше все зависит от них. Думаю, в этом плане мы сделали больше, чем некоторые европейские футбольные гранды.

Источник: ФК «Шахтер»
Англия. Премьер-лига Шахтер Челси Луческу Мирча Моуринью Жозе
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