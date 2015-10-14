Фибел рад, что не перешел в «Динамо»

Защитник саранской «Мордовии» Томас Фибел признался, что срыв перехода в московское «Динамо» пойдет только на пользу его карьере.

"Я вообще фаталист. Думаю, что судьба решает, какие шаги мы должны делать, а какие нет. Тогда не получилось и было неприятно, а сейчас я понимаю, что так оно и должно было быть. Так явно лучше для моей карьеры. Были ли еще варианты с трудоустройством? «Динамо», «Терек» и другие команды. Было много вариантов, и я долго думал, как лучше поступить. В итоге, посоветовавшись со всеми, решил играть за «Мордовию». Здесь я чувствую себя уверенно и знаю, для чего работаю и к чему стремлюсь. В других командах я мог чувствовать себя потерянным", - отметил Фибел.

Полностью эксклюзивное интервью с Томасом Фибелем вы сможете прочитать на "Бомбардире" в четверг.