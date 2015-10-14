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    Костин: «Первая португальская лига сопоставима с РФПЛ»

    Защитник португальского клуба «Лейрия» Кирилл Костин считает, что вторая португальская лига – это как ФНЛ, а первая – как Премьер-лига.

    - Не удивились, узнав, что команда третьего дивизиона играет на стадионе, построенном к Евро-2004?

    - Удивился. Когда только приехал сюда и увидел «Магальянш Песоа», понял, что раньше на подобных аренах никогда не играл. Очень красивый стадион, в хорошем состоянии и вмещает много народа. Полностью он не заполняется, но люди тем не менее ходят.

    - Какова примерная аудитория домашних матчей «Лейрии»?

    - Около тысячи человек. Не так много, как на «Зените»-2. Думаю, если выйдем во вторую лигу, на нас будет ходить еще больше людей.

    - То есть причина лишь в том, что в Лейрию не приезжают португальские гранды?

    - Конечно! В третьей лиге особо смотреть не на кого, поэтому народ и не интересуется играми.

    - Каков уровень команд в третьей португальской лиге? Например, если сопоставить с ФНЛ?

    - Наверное, местная третья лига - как наш второй дивизион, вторая лига - как ФНЛ, а первая - как российская премьер-лига. В третьей лиге очень много борьбы, постоянные стыки, нарушения правил… Тяжело играть, тебе не дают этого делать. Хорошо хоть, у нас собраны квалифицированные футболисты и мы стараемся играть в футбол, - сказал Костин.

    За свой клуб Костин сыграл два кубковых матча и четыре матча в лиге.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.10.2015 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      ValGa 14 октября 2015, 15:20

      А почему бы и нет? В той же Португалии много российских ребят играют....

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 14 октября 2015, 14:28

      Откуда столько внимания Лейрии? третья лига Португалии! Футболисту 21 год, т.е. показатель не очень удачно складывающейся карьеры... Уровень 2-го дивизиона. Почему у нас переходы игроков в команды второй лиги не освещаются так в новостях? Или у нас такой упадок футбола, что раз не берут в хорошие европейские клубы, то будем гордиться, что хоть кто-то в Европе интересуется нашими игроками?

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