Костин: «Первая португальская лига сопоставима с РФПЛ»

А почему бы и нет? В той же Португалии много российских ребят играют....
Защитник португальского клуба «Лейрия» Кирилл Костин считает, что вторая португальская лига – это как ФНЛ, а первая – как Премьер-лига.
- Не удивились, узнав, что команда третьего дивизиона играет на стадионе, построенном к Евро-2004?
- Удивился. Когда только приехал сюда и увидел «Магальянш Песоа», понял, что раньше на подобных аренах никогда не играл. Очень красивый стадион, в хорошем состоянии и вмещает много народа. Полностью он не заполняется, но люди тем не менее ходят.
- Какова примерная аудитория домашних матчей «Лейрии»?
- Около тысячи человек. Не так много, как на «Зените»-2. Думаю, если выйдем во вторую лигу, на нас будет ходить еще больше людей.
- То есть причина лишь в том, что в Лейрию не приезжают португальские гранды?
- Конечно! В третьей лиге особо смотреть не на кого, поэтому народ и не интересуется играми.
- Каков уровень команд в третьей португальской лиге? Например, если сопоставить с ФНЛ?
- Наверное, местная третья лига - как наш второй дивизион, вторая лига - как ФНЛ, а первая - как российская премьер-лига. В третьей лиге очень много борьбы, постоянные стыки, нарушения правил… Тяжело играть, тебе не дают этого делать. Хорошо хоть, у нас собраны квалифицированные футболисты и мы стараемся играть в футбол, - сказал Костин.
За свой клуб Костин сыграл два кубковых матча и четыре матча в лиге.